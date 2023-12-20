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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اقتراح صهيوني جديد.. السنوار مقابل الأسرى

السنوار
السنوار

اقترح معهد إسرائيلي أن تقدم تل أبيب عرضا ينص على المكان الذي سيتوقف فيه القتال مع انتشار الجيش الإسرائيلي على طول خطوطه، مقابل تحرير جميع الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية وخروج قائد حــماس في القطاع يحـ.ـيى الـ.ـسنوار وقيادة الحركة من غزة.

ويمثل قائد حماس السنوار صداعا في رأس الاحتلال الذي يريد قتله بأي شكل، ولذا تدور المقترحات حول التخلص منه أو خروجه من غزة.


يأتي ذلك فيما قال الرئيس الإسرائيلي "إسحاق هرتسوج" إن تل أبيب مستعدة للدخول بهدنة أخرى في غزة بوساطة أجنبية من أجل استعادة الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس، وتمكين وصول المزيد من المساعدات إلى القطاع، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقال محللون إن ذلك يمثل إذعانًا للمقاومة التي كبدت الاحتلال الكثير جدا في أراوح جنوده.

تل أبيب تحرير جميع الأسرى السنوار هدنة

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