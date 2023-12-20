بعد خسارة بيراميدز.. بيومي: الأندية الافريقية تشكل خطورة ويجب أن نراجع أنفسنا

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وكتب بيومي: "مشروع التطوير للأندية الإفريقية خاصة جنوب وغرب القارة واضح من مستوى بعض الأندية في دوري الأبطال خاصة بيترو أتليتكو وسيمبا ومازيمبي وصنداونز وميدياما الغاني، أندية أصبحت تشكل خطورة كبيرة على سيطرة أندية شمال إفريقيا على البطولات الإفريقية.. أتمنى أن نراجع أنفسنا قبل أن تتغير الخريطة".

تلقى نادي بيراميدز خسارة صعبة على يد فريق صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي في إطار دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بتقدم الفريق الجنوب إفريقي بهدف نظيف.

وسجل هدف صن داونز اللاعب تيبوهو موكيانا في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، في ظل سيطرة بيراميدز على الكرة الذي يحاول تعديل النتيجة، وأهدر فيستون ماييلي انفراد تام بالمرمى في الدقيقة 27 .