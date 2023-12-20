ملك البحرين يبعث برسالة إلى الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه حكم الكويت

بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت.

أعرب ملك البحرين في البرقية، عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لـ أمير الكويت بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنماء لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لدولة الكويت وشعبها.

وأشاد بن عيسي في البرقية بأواصر العلاقات الأخوية الوثيقة والراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الكويت وما يشهده التعاون الوطيد من تطور ونمو مستمر لما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما.

وعقد مجلس الأمة الكويتي برئاسة أحمد السعدون، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لتأدية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرا جديدا للكويت.

وقام الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بتأدية اليمين الدستورية وبذلك يكون أميرا جديدا للكويت خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.