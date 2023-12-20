الرئيس الروسي يهنئ الشيخ مشعل الأحمد لتوليه إمارة الكويت| تفاصيل

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت.

وقال الرئيس الروسي مهنئا أمير الكويت بمناسبة تقلده سدة الحكم، إن "العلاقات بين روسيا والكويت ودية تقليديا".

وعقد مجلس الأمة الكويتي برئاسة أحمد السعدون، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لتأدية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرا جديدا للكويت.

وقام الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بتأدية اليمين الدستورية وبذلك يكون أميرا جديدا للكويت خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.