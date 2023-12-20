رسميا.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين الدستوري أميرا للكويت

عقد مجلس الأمة الكويتي برئاسة أحمد السعدون، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لتأدية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرا جديدا للكويت.

وقام الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بتأدية اليمين الدستورية وبذلك يكون أميرا جديدا للكويت خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً للكويت بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعلنت إذاعة الكويت السبت الماضي، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.