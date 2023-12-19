أمير الكويت يستقبل رئيس البرلمان العربي للتعزية بوفاة الشيخ نواف

استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، في ديوان أسرة آل صباح الكرام بقصر بيان صباح اليوم رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي والوفد المرافق حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



كما قدم رئيس البرلمان العربي التعازي إلى كبار الشيوخ و الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح و الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأسرة سمو أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وعدد من الشيوخ الكرام.