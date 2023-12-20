قطر تهنئ الشيخ مشعل الأحمد على توليه حكم الكويت

هنأ الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، أمير قطر، اليوم الأربعاء، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت، متمنياً له التوفيق والسداد، وللشعب الكويتي المزيد من التطور والنماء.

وبعث الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، برقية تهنئة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت.

وعقد مجلس الأمة الكويتي برئاسة أحمد السعدون، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لتأدية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرا جديدا للكويت.

وقام الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بتأدية اليمين الدستورية، وبذلك يكون أميرا جديدا للكويت خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.