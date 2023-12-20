في أول كلمة| أمير الكويت الجديد: سأحارب الفساد..وأحافظ على الالتزامات الإقليمية والدولية

عقد مجلس الأمة الكويتي برئاسة أحمد السعدون، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لتأدية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرا جديدا للكويت.

وقام الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بتأدية اليمين الدستورية وبذلك يكون أميرا جديدا للكويت خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وفي كلمته، قال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إنه تسلم زمام الحكم تكليفا لا تشريفا، معاهدا الشعب الكويتي بأن يكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه.

وأضاف أمير الكويت الجديد، أنه يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع، مؤكدا على أهمية المتابعة والمراقبة والمساءلة الموضعية في إطار الدستور.

وشدد الأمير مشعل الأحمد على أنه سيحارب كافة أشكال الفساد في الكويت خلال فترة حكمة، كما تعهد بالحفاظ على كافة التزامات الكويت الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً للكويت بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح صباح يوم السبت الماضي.