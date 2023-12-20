وقف التعيينات والترقيات.. أول قرار من الشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت الجديد

أصدر أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أول قرار له، بعد تأديته اليمين الدستوري كأمير للبلاد في جلسة خاصة في مجلس الأمة الكويتي، خلفا للراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إنه قرر وقف الترقيات والتعيينات في الكويت، ومراجعة الواقع الحالي من كافة الجوانب وبالأخص الأمنية والمعيشية.

وتعهد أمير الكويت الجديد أمة مجلس الأمة الكويتي بمحاربة الفساد والحفاظ على وحدة الوطن.

وفي كلمته، قال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إنه تسلم زمام الحكم تكليفا لا تشريفا، معاهدا الشعب الكويتي بأن يكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه.

وأضاف أنه يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع، مؤكدا على أهمية المتابعة والمراقبة والمساءلة الموضعية في إطار الدستور.

وقام الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بتأدية اليمين الدستورية وبذلك يكون أميرا جديدا للكويت خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.