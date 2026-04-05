الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد رفضها لاستخدام مجالها الجوي لنقل أسلحة الحرب.. إسرائيل توقف مشترياتها العسكرية من فرنسا

هاجر رزق

أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية علقت كل المشتريات العسكرية من فرنسا ردا على رفض الحكومة الفرنسية السماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي لنقل أسلحة مخصصة للعملية ضد إيران. 

و في وقت سابق، أفادت وكالة رويترز بأن فرنسا رفضت السماح بمرور أسلحة أمريكية إلى إسرائيل عبر مجالها الجوي لأول مرة منذ بدء العملية في إيران.


 

وقالت الصحيفة: "ردا على ذلك، قرر المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، اللواء أمير بارام، خفض جميع مشتريات الدفاع من فرنسا إلى الصفر، واستبدالها بمشتريات محلية أو مشتريات من دول حليفة كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق استقلال دفاعي كامل دون الاعتماد على دول غير موثوقة".


 

ونقلت الصحيفة عن المتحدث قوله إن تصرفات باريس قد أضرت بأمن إسرائيل والقدرات التشغيلية لصناعتها الدفاعية.


 

وزعم المتحدث أن فرنسا تصر على منع نقل الأسلحة إلى إسرائيل، على الرغم من حقيقة أن الصواريخ الإيرانية قادرة على الوصول إلى المدن الأوروبية.


 

وأضافت الصحيفة: "أوضح المتحدث أنه يمكن ملاحظة وجود نزعة مستمرة في التصرفات الفرنسية.. وكان آخرها منع الطائرات الإسرائيلية التي تحمل ذخائر مخصصة لعمليات ضد إيران من التحليق عبر المجال الجوي الفرنسي".


 

ووفقا للصحيفة، تشمل الأمثلة الأخرى على إجراءات باريس حظر مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض يوروساتوري للدفاع في عام 2024 ومعرض لو بورجيه الجوي في عام 2025، وتجميد تراخيص التصدير، وكذلك الاعتراف بدولة فلسطين.


 

وقالت الصحيفة: "قامت وزارة الدفاع، بالاشتراك مع مجلس الأمن القومي، بإبلاغ وزيرة الدفاع الفرنسية كاثرين فوتران بأن الجانب الإسرائيلي لا يعتزم الاجتماع معها وأنه لن يكون هناك أي تفاعلات مهنية أخرى مع الجيش الفرنسي".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وزير المالية

بعد إقرارها رسمياً.. موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

غلق تطبيق ماسنجر

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

ترشيحاتنا

ريال مدريد

مستقبل كامافينجا مع ريال مدريد يثير الجدل

ناصر منسي

إبراهيم عبد الجواد:جول ناصر منسي ميجيبوش غير مهاجم كبير

البنك الأهلي

البنك الأهلي يغلق صفحة حرس الحدود ويبدأ الاستعداد للطلائع

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

