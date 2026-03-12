معتمد جمال: مباراة إنبي كانت صعبة.. والتركيز الآن على الكونفدرالية

أكد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مواجهة إنبي في بطولة الدوري المصري جاءت صعبة على كلا الفريقين، موضحًا أن المباراة لم تشهد عددًا كبيرًا من الفرص الخطيرة على المرميين.

وأشار إلى أن طبيعة اللقاء اتسمت بالحذر الدفاعي من الجانبين، وهو ما أثر على المستوى الهجومي للفريقين طوال مجريات المباراة.





التأخر في التسجيل أثر على الزمالك

وأوضح المدير الفني أن الجهاز الفني كان يدرك جيدًا أن تأخر تسجيل هدف التقدم سيجعل المباراة أكثر تعقيدًا بالنسبة للفريق. وأضاف أن استغلال الفرص القليلة كان أمرًا ضروريًا، خاصة في ظل قوة دفاع إنبي. كما أشار إلى أن المنافس حصل على ركلتي جزاء إلى جانب بعض الفرص الناتجة عن الكرات الثابتة، مؤكدًا أن الزمالك لم يظهر بالمستوى الأفضل خلال اللقاء.





أسباب تراجع الأداء في المباراة

وتحدث معتمد جمال عن بعض العوامل التي أثرت على أداء الفريق، مشيرًا إلى أن أرضية الملعب كانت صعبة وساهمت في تقليل سرعة اللعب. كما أوضح أن تمركز اللاعبين في وسط الملعب أدى إلى بطء في عملية بناء الهجمات، وهو ما انعكس على القدرة الهجومية للفريق. وأضاف أن بعض لاعبي الزمالك لم يكونوا موفقين في هذه المباراة، لكنه أكد في الوقت ذاته امتلاكه أكثر من لاعب قادر على أداء دور لاعب الارتكاز في مركز رقم 6.





تفكير فني بشأن التغييرات

وكشف المدير الفني أنه كان يفكر في الدفع باللاعب شيكو بانزا خلال اللقاء، لكنه رأى أن طبيعة المباراة لا تمنحه المساحات التي يحتاجها لإظهار إمكاناته. وأوضح أن إشراكه في تلك الظروف قد يعرض الفريق لفقدان الكرة في بعض الأحيان. كما أشار إلى أن اللاعب بيزيرا ربما لم يكن في أفضل حالاته البدنية أو الفنية، لكنه يمتلك مهارات قادرة على مساعدة الفريق في الوصول إلى مرمى المنافس وصناعة الفرص.





التركيز على مواجهة الكونفدرالية

وفي ختام تصريحاته، أكد معتمد جمال أن الفريق سيغلق مؤقتًا ملف الدوري من أجل التركيز على المواجهة المقبلة أمام فريق أوتوهو الكونغولي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. كما أشار إلى أن الزمالك حاول تعديل موعد مباراة إنبي بسبب ارتباطه بالمباراة الإفريقية، لكن الطلب قوبل بالرفض، مؤكدًا أن ذلك ليس مبررًا وأن الفريق مطالب بالتركيز لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة



