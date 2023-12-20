المحرصاوي: 10 آلاف متدرب مؤهل لسوق العمل من خلال مشروع سفراء الأزهر

خلال حفل تكريم الخريجين..

احتفلت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، باختتام فعاليات مشروع «سفراء الأزهر» بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وذلك بحضور د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ود. محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ود. عبدالدايم نصير، الأمين العام للمنظمة، ونواب رئيس جامعة الأزهر.

قال الدكتور المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن عدد الطلاب الأزهريين المتدربين بالمنظمة على المهارات التقنية والتكنولوجية والتقنية وصل لعشرة آلاف أزهري سواء من الطلاب أو الخريجين أو أعضاء الهيئة الإدارية للجامعة؛ ويأتي ذلك حرصا من المنظمة على الأخذ بيد الشباب إلى بر الأمان وإعدادهم وتأهيلهم تأهيلا يلبي متطلبات سوق العمل.

وأضاف الدكتور المحرصاوي، أن دورات المنظمة لا تقتصر على طلاب الأزهر مؤكدا أن طلاب الجامعات الأخرى يشاركون بشكل كبير في دورات المنظمة المختلفة.

كما قدم علي سامي - مدير إدارة المشروعات بالمنظمة، ملخصا توضيحيا لمشروع «سفراء الأزهر» وما قدمه خلال العام الماضي من تدريبات متنوعة في مجالات التكنولوجيا ومهارات الحاسب الآلي وإدارة الأعمال والمشاريع والتسويق الإلكتروني وبرامج الفوتوشوب والإسعافات الأولية، فضلا عن دورات جديدة في مجال التخاطب وعدد من محاضرات "استيقظ وافهم" في عدة كليات بجامعة الأزهر، وعقد مسابقات حفظ المتون، كل هذا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة إنجاز مصر والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومجمع البحوث الإسلامية ومكتبة الإسكندرية وأكاديمية طحالب.

من جانبه قال الدكتور عبدالدايم نصير - الأمين العام للمنظمة: إن الطالب الأزهري يمتلك عقلية فذة تؤهله للتعلم باستمرار، ودورنا هو تنمية هذه العقلية بالدورات المختلفة.

وقال الدكتور محمد الشربيني - نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب: إن فكرة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فكرة عبقرية؛ لأن خريجي الأزهر ينتشرون في أنحاء العالم ويتولون مناصب عليا في بلادهم وكنت أحلم منذ زمن أن يكون هناك كيان يحقق التواصل الفعال بين خريجي الأزهر على مستوى العالم وهو ما حققته المنظمة.

وأضاف الدكتور محمد عبدالمالك - نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أن شباب اليوم يواجهون تيارات فكرية كثيرة تجعلهم متحيرين عن معرفة الصواب، ومن الرائع أن تضم المنظمة هؤلاء الشباب وتوجهم نحو الطريق الصحيح وتقومهم بالمهارات المختلفة التي يحتاجها سوق العمل.

وقال الدكتور محمد خضر - نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري وفرع البنات: إن دور المنظمة لا يقتصر على تعليم العلوم الشرعية ومجابهة الفكر المتطرف ولكن تدريب طلاب الأزهر وتأهيلهم لسوق العمل والمنظمة في ذلك تعد شريك أساسي لجامعة الأزهر في تكوين طالب تتوافر فيه صفات الأزهري الذي يمتلك الثقافة الشاملة.

في ختام الاحتفال، تم فتح باب المداخلات وتوزيع الدروع والشهادات على المؤسسات والكليات المشاركة في المشروع، والتقاط الصور التذكارية.