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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كاجوال جريء.. نسرين طافش تستعرض جمالها | شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لصور والفيديوهات انستجرام وظهرت فيها بإطلالة انيقة ولافتة.

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وتألقت نسرين طافش، مرتدية بنطالا جينز باللون الاسود، ونسقت معه توب باللون الرمادي ليكشف عن رشاقتها، ووضعت جاكت صوف باللون الاسود ليتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نسرين طافش، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت نسرين طافش، تسريحة الكعكة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

وإليكم صور نسرين طافش 

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