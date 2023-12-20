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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنك القاهرة ومتلايف يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات التأمين البنكي في جميع فروعه

صدى البلد

وقع بنك القاهرة وشركة متلايف لتأمينات الحياة اتفاقية تعاون لتسويق وتقديم خدماتها وبرامجها التأمينية عبر 180 فرعًا من فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك على مدار 5 أعوام كمرحلة أولى تليها إضافة فروع أخرى جديدة.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وهيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، وبحضور أحمد عفت، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، ووليد عبد المحسن، رئيس قطاع التأمين البنكي لشركة متلايف لتأمينات الحياة، ولفيف من قيادات البنك والشركة.

وخلال مراسم التوقيع، أعرب طارق فايد عن اعتزازه بتلك الشراكة الناجحة التي تجمع بنك القاهرة مع شركة متلايف باعتبارها واحدة من أكبر شركات التأمين والتي تقدم حلولاً تأمينية متنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح العملاء، مشيراً إلى أن منتج التأمين البنكي يعد واحداً من الخدمات المتميزة التي يطرحها البنك لخدمة القطاع العائلي العريض بأغلبية فروع بنك القاهرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد فايد أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة هامة نحو جهود البنك الداعمة للشمول المالي من خلال تقديم برامج تأمينية شاملة ذات مدد متفاوتة وطرق دفع مصممة لتلبية احتياجات عملاء بنك القاهرة وخططهم المالية، مشيراً اعتزام البنك التوسع في تقديم خدمة التأمين البنكي، في ظل انتشار ثقافة التأمين بين العملاء.  


فيما قال هيثم طاهر، "تمثل اتفاقيات التأمين البنكي أحد أهم صور التعاون والشراكة فيما بين شركات التأمين والبنوك، بهدف تقديم المنتجات والخطط التأمينية من خلال فروع البنوك، بما يضمن للعملاء تنفيذ كافة معاملاتهم المالية سواءً المصرفية أو التأمينية تحت سقف واحد. واليوم يسعدنا توقيع اتفاقية جديدة مع بنك القاهرة، أحد أعرق البنوك العاملة في السوق المصري وأوسعها انتشارًا. ستقدم متلايف من خلال هذه الاتفاقية باقة متكاملة ومتنوعة من الخدمات والخطط والمنتجات التأمينية المصممة بعناية لتلبية احتياجات شرائح عملاء بنك القاهرة المختلفة وتوفير إمكانيات رقمية جديدة لتعزيز تجربة العملاء وذلك للمساهمة في تحقيق خطط الدولة الخاصة بالشمول المالي".


وأضاف أن الاتفاقية تعكس ثقة البنوك المحلية والأجنبية في شركة متلايف وما تقدمه من منتجات تأمينية لعملاء القطاع المصرفي. كما توفر الاتفاقية لشركة متلايف قاعدة أوسع من العملاء الجدد والمرتقبين وبالتالي زيادة حصيلة الأقساط وتحقيق ريادة سوقية، كما ستمكن البنك من تقديم باقة متكاملة من الخدمات التأمينية (منتجات الحماية والاستثمار) لعملائه، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية. 
وأوضح أحمد عفت أنه من خلال الاتفاقية تقوم شركة متلايف بتدشين باقة متنوعة من منتجات التأمين ومن أبرزها تغطية مصروفات التعليم العالي والزواج للأولاد، وخطط التقاعد، وغيرها، متابعاً أن التأمين البنكي يعد واحداً من الخدمات التي يحرص البنك على تقديمها لعملائه من منطلق توفير الخدمات المتميزة والتنافسية التي تحمل طابع الأمان والربحية لخدمة القطاع العائلي العريض الذي يتمتع به بنك القاهرة.


كما أضاف وليد عبد المحسن ، "نتشرف اليوم بالتوقيع على هذه الشراكة الهامة مع بنك القاهرة، أحد أكبر البنوك الوطنية في مصر. تدعم هذه الاتفاقية مكانة وتواجد متلايف لتأمينات الحياة في مجال التأمين البنكي، حيث تمثل هذه الاتفاقية سادس اتفاقية لنا مع البنوك العاملة في السوق المحلي، وهو ما يتيح منتجاتنا وبرامجنا في 570 فرعًا مصرفيًا في مختلف أنحاء الجمهورية. يأتي ذلك في إطار استراتيجية متلايف لزيادة الوعي التأميني وتقديم تغطيات تأمينية لأكبر عدد من أفراد المجتمع المصري الذي نفخر بخدمته دائمًا".

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