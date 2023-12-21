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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل تناول الشاي يقلل من الإصابة بالكوليسترول ؟

الشاي
الشاي

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشور جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

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وأوضحت سهام سوقية فوائد تناول الشاي على الصحة.

وقالت سهام سوقية، يحتوي كل من الشاي الأسود والأخضر على مضادات الأكسدة القوية التي قد تقلل مستويات الكوليسترول الضار

و يحتوي الشاي الأخضر عادةً على المزيد من هذه القوى المضادة للأكسدة ، حيث أنه مصنوع من أوراق غير مختمرة وهو أقل معالجة
.
تناول كوب الى كوبين من الشاي في اليوم مفيد لصحتك .

و اذا كنت تعاني من نقص الحديد ..
تجنب شرب الشاي بعد الطعام الذي يحتوي على الحديد و خصوصا من مصدر نباتي 
واشرب الشاي بعد الطعام بساعتين.

الشاي الشاى الأخضر مضادات الأكسدة الكوليسترول الضار اضرار الكوليسترول

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