هل تناول الشاي يقلل من الإصابة بالكوليسترول ؟

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشور جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت سهام سوقية فوائد تناول الشاي على الصحة.

وقالت سهام سوقية، يحتوي كل من الشاي الأسود والأخضر على مضادات الأكسدة القوية التي قد تقلل مستويات الكوليسترول الضار

و يحتوي الشاي الأخضر عادةً على المزيد من هذه القوى المضادة للأكسدة ، حيث أنه مصنوع من أوراق غير مختمرة وهو أقل معالجة

.

تناول كوب الى كوبين من الشاي في اليوم مفيد لصحتك .

و اذا كنت تعاني من نقص الحديد ..

تجنب شرب الشاي بعد الطعام الذي يحتوي على الحديد و خصوصا من مصدر نباتي

واشرب الشاي بعد الطعام بساعتين.