بيطري الجيزة يفحص مزارع الألبان للاطمئنان على خلو الأبقار من الأمراض |شاهد

قامت لجان إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بالجيزة، بفحص المزارع المنتجة للألبان بالطريق الصحراوي ضد مرض البروسيلا، والدرن البقري للاطمئنان على خلوها من الأمراض البكتيرية المشتركة التي من الممكن أن تنتقل للإنسان في حالة إصابة الحيوانات، حيث كانت النتائج سلبية.

يأتي ذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير واللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال احمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وتكثف مديرية الطب البيطري بالجيزة، من أعمالها لحماية صحة المستهلك من هذه الأمراض حيث يقدر تعداد المواشي في هذه المزارع بـ 14 الف رأس من البقر الحلاب.

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