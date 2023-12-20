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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يكلف بمتابعة مواقع إنشاء المشروعات الاستثمارية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع انشاء المشروعات الاستثمارية بمراكز ومدن الدقهلية.
واوضح "مختار" ان المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع التي تم معاينتها هي مشروعات تخدم الانتاج الزراعي والداجنى كثلاجات حفظ الخضروات والفواكة والدواجن واللحوم ومزارع تربية الدواجن ومزارع تربية وتسمين الماشية ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية وتتضمن ايضا مشروعات تخدم الالات والمعدات الزراعية كمحطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي.


واشار" مختار " الي ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل علي دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال انشاء مشروعات جديده تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر.

وأوضح "مختار" أن الدقهلية من المحافظات الكبيره التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعه والأعمال ولديهم القدره علي انشاء مصانع ومشروعات اقتصاديه كبيره.

وأضاف " مختار " أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعه في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.
ومن جانبه اوضح مدير عام التنمية الانتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار ان اللجان المشكلة برئاسته  وعضوية كل من مديريات الزراعة والتموين والصحة والطب البيطري ومسئولي ادارات الاستثمار والتعاون الزراعي والانتاجي والانتاج الحيواني والتخطيط العمراني والحوكمة والمتابعة والادارات الزراعية المختصة قامت بالمرور  والمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لانشاء المشروعات بعدد خمسة مشروعات بنطاق مركز ومدينة بلقاس ( قلابشو _ الحفير والامل _ ابوماضي _ زيان )  وذلك تمهيدا للعرض على اللجان الفنية والدائمة واللجنة العليا للاستثمار برئاسة المحافظ للموافقة على اقامة تلك المشروعات التى تساهم فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمار بالدقهلية.

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الادارات الزراعية التنمية الاقتصادية التخطيط العمرانى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مديريات الزراعة والتنمية الاقتصادية والتخطيط العمرانى والتنمية

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