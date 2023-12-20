بلينكن: إسرائيل ملزمة بتقليل الخسائر في صفوف المدنيين بقطاع غزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن عام 2023 كان شديد الخطورة في عدة مناطق حول العالم، موضحًا أن أولويات واشنطن حاليًا هي إنهاء النزاع بين إسرائيل وحماس بأسرع ما يمكن وإعادة ما تبقى من المحتجزين.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال بلينكن في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بمناسبة قرب نهاية العام، إن واشنطن لا تزال تعتقد أن إسرائيل ملزمة بالقضاء على حماس، وتقليل الخسائر المدنية في قطاع غزة، أي القيام بالأمرين معًا.

وأضاف أنه "ليس على إسرائيل أن تختار بين التخلص من حماس والتأثير على المدنيين في قطاع غزة، فلها مصلحة استراتيجية في القيام بالأمرين معًا".

ولفت إلى أن حل الدولتين، سيتطلب من الجميع اتخاذ قرارات صعبة، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل التركيز على مساعدة إسرائيل في التأكد من أن ما حدث في 7 أكتوبر لا يمكن أن يتكرر.