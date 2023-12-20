جامعة حلوان تشهد مناقشة أول رسالة تتناول نشر أحكام المحاكم بمصر والوطن العربي

شهدت جامعة حلوان، مناقشة رسالة ماجستير بعنوان مجموعات أحكام محكمة التقض المصرية دراسة فى النشر والإتاحة للباحثة مروة أحمد مصطفى عوض.

أول رسالة ماجستير

وتعتبر رسالة ماجستير الباحثة مروة أحمد مصطفي عوض هي الدراسة الأولى فى مصر والعالم العربى التي تتناول نشر احكام المحاكم فى مصر والوطن العربي و توصي الرسالة جامعة الدول العربية ووزارة العدل المصرية بتبني معرف السوابق القضائية العربي.

وتتناول الرسالة النشر الحكومي بصفة عامة، ونشر مجموعات الأحكام القضائية بصفة خاصة، مع التركيز على نشر الأحكام الصادرة عن محكمة النقض المصرية للتعرف على الخطوات التي تتم من خلالها

عملية نشر تلك المجموعات، والمراحل التي تمر بها، وأهم المخرجات التي تنتج عن هذه العملية.

وتسعى الرسالة نحو التعرف على مراحل وخطوات النشر التقليدي والإلكتروني لأحكام محكمة النقض المصرية، وكذا تقييم قواعد البيانات المتاحة بموقع محكمة النقض المصرية على الإنترنت وفقًا للمعايير الدولية لتقييم قواعد البيانات القانونية، مع رصد مدى إتاحة واستخدام أحكام محكمة النقض المصرية (سواء في شكلها المطبوع أو الإلكتروني)، وأخيرًا تقديم تصوُّر مقترح لتعزيز نشر أحكام محكمة النقض المصرية في ضوء الاتجاهات الحديثة عالميًّا.

وقد كشفت الدراسة عن الدور البارز للمكتب الفني لمحكمة النقض المصرية في نشر مجموعات الأحكام وقواعد بيانات محكمة النقض المصرية.

وقدَّمت الدراسة عدة توصيات؛ أهمها: تطوير قواعد البيانات المتاحة في محكمة النقض، مثل زيادة عناصر البحث المتاحة في قواعد البيانات لزيادة فعالية البحث، وتسهيل الوصول إلى المعلومات من قِبل المستفيدين.

وتوصي بتطبيق نظام معرف السوابق القضائية العربي هو نظام اقترحته الباحثة يتيح التعرف على الأحكام من خلال توحيد الاستشهاد المرجعي للحكم فى كافة الوثائق والاصدرات على غرار معرف السوابق القضائية الأوربي.

تأصيل علمى اكاديمى

وتعد الرسالة اول تأصيل علمي اكاديمي لدور المكتب الفنى للمبادئ القانونية بمحكمة النقض، وإضافة قيمة للمكتبة العربية ستثري نتائجها وتوصياتها الجانبين العلمي والعملي، ورصد علمي دقيق لتحول المكتب الفني من النشر الورقي إلى النشر الإلكتروني .

اشرف على الرسالة كل من د. منى فاروق على استاذ مساعد المكتبات والمعلومات جامعه حلوان، والمناقشين د. حسناء محجوب استاذ دكتور علم المكتبات والمعلومات المتفرغ جامعه المنوفيه ورئيس الجمعية المصريه للمكتبات والمعلومات والارشيف، ود. عماد عيسى استاذ دكتور علم المكتبات والمعلومات ورئيس قسم المكتبات والمعلومات جامعه حلوان.