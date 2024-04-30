طرق سحرية للتخلص من غازات القولون

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر موقعها الرسمي على فيسبوك، طرق التخلّص من غازات القولون.
. تناول الأطعمة التي تخلو من الغلوتين؛ في حالات سوء الهضم وتكوّن الغازات الناجم عن الإصابة بمرض حساسيّة القمح .
· تجنّب تناول بعض أنواع الخضراوات والفواكه التي تزيد من تكوّن الغازات في القولون، مثل؛ الملفوف، والعدس، والخوخ المجفّف.
· تجنّب تناول الأطعمة التي تحتوي على اللّاكتوز، أو السوربيتول ، أو الفركتوز، في حال كان المريض يعاني من سوء هضم لهذه السكريّات.
· التقليل من كميات الطعام التي يتم تناولها؛ وذلك للوقاية من تكوّن الغازات والانتفاخ، والإصابة بالسّمنة.
. تناول الطعام بهدوء وبطء، كما ويُنصح بتجنّب تناول العلكة أو الحلوى التي يتم مصّها، حيث تسمح هذه المواد بتمرير الهواء ودخوله عبر الفم.
· التخلص من التوتر والقلق.
· تنظيم عمليّة الهضم وعلاج الإمساك، ويتم ذلك عن طريق تناول الأطعمة الغنيّة بالألياف، وتناول الأدوية الملينة.
·الإقلاع عن التدخين.
· تجنّب استخدام القشّة لشرب السوائل.
· تجنّب تناول المشروبات الغازيّة.
· تجنّب بعض العادات التي تزيد من ابتلاع الهواء، مثل مضغ العلكة، وتناول الطعام بسرعة أو أثناء المشي، والتدخين، وتناول المشروبات الغازية.
· تطبيق الكمّادات الدافئة على البطن.
· ممارسة التمارين الرياضية البسيطة؛ مثل المشي، واليوغا، للمساعدة على استرخاء العضلات، وتسهيل خروج الغازات.
· تناول الوجبات الغذائيّة بانتظام.