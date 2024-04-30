طرق سحرية للتخلص من غازات القولون

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر موقعها الرسمي على فيسبوك، طرق التخلّص من غازات القولون.

. تناول الأطعمة التي تخلو من الغلوتين؛ في حالات سوء الهضم وتكوّن الغازات الناجم عن الإصابة بمرض حساسيّة القمح .

· تجنّب تناول بعض أنواع الخضراوات والفواكه التي تزيد من تكوّن الغازات في القولون، مثل؛ الملفوف، والعدس، والخوخ المجفّف.

· تجنّب تناول الأطعمة التي تحتوي على اللّاكتوز، أو السوربيتول ، أو الفركتوز، في حال كان المريض يعاني من سوء هضم لهذه السكريّات.

· التقليل من كميات الطعام التي يتم تناولها؛ وذلك للوقاية من تكوّن الغازات والانتفاخ، والإصابة بالسّمنة.

. تناول الطعام بهدوء وبطء، كما ويُنصح بتجنّب تناول العلكة أو الحلوى التي يتم مصّها، حيث تسمح هذه المواد بتمرير الهواء ودخوله عبر الفم.

· التخلص من التوتر والقلق.

· تنظيم عمليّة الهضم وعلاج الإمساك، ويتم ذلك عن طريق تناول الأطعمة الغنيّة بالألياف، وتناول الأدوية الملينة.

·الإقلاع عن التدخين.

· تجنّب استخدام القشّة لشرب السوائل.

· تجنّب تناول المشروبات الغازيّة.

· تجنّب بعض العادات التي تزيد من ابتلاع الهواء، مثل مضغ العلكة، وتناول الطعام بسرعة أو أثناء المشي، والتدخين، وتناول المشروبات الغازية.

· تطبيق الكمّادات الدافئة على البطن.

· ممارسة التمارين الرياضية البسيطة؛ مثل المشي، واليوغا، للمساعدة على استرخاء العضلات، وتسهيل خروج الغازات.

· تناول الوجبات الغذائيّة بانتظام.