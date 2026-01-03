سفينة هجومية برمائية.. ترامب: نقل الرئيس الفنزويلي إلى يو إس إس إيو جيما للمحاكمة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس إيو جيما" في طريقهما إلى نيويورك.

وفي مقابلة هاتفية مع قناة فوكس نيوز صباح السبت، قال ترامب: «نعم، إنهم على متن السفينة ويتجهون إلى نيويورك، نُقلوا بواسطة مروحيات، وسافروا في رحلة جوية مريحة وأنا واثق أنهم استمتعوا بها، لكن يجب أن نتذكر أنهم تسببوا في وفاة الكثير من الناس».



وأضاف ترامب أنه أجرى اتصالا مع مادورو قبل أسبوع، موضحا: «كان هذا رمزا مهما للغاية، وقد ناقشت الأمر معه شخصيا، قلت له باختصار: عليك أن تستسلم، عليك أن تتنازل».