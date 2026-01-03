قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مش بيذاكر .. عامل يسحل نجل شقيقه بدراجته النارية فى أسيوط
أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا
أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا
فوكس نيوز: مادورو يمثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الاثنين المقبل
خلال أيام.. إسقاط الحصانة عن نواب 2020 غير الفائزين| اعرف الموعد النهائي
ضبط 49 شخصا لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 7 محافظات
القبض على سيدة تجمع بطاقات المواطنين بأسوان
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر
سفينة هجومية برمائية.. ترامب: نقل الرئيس الفنزويلي إلى يو إس إس إيو جيما للمحاكمة

رئيس فنزويلا و زوجته
رئيس فنزويلا و زوجته
فرناس حفظي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته  سيليا فلوريس على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس إيو جيما" في طريقهما إلى نيويورك.
وفي مقابلة هاتفية مع قناة فوكس نيوز صباح السبت، قال ترامب: «نعم، إنهم على متن السفينة ويتجهون إلى نيويورك،  نُقلوا بواسطة مروحيات، وسافروا في رحلة جوية مريحة  وأنا واثق أنهم استمتعوا بها، لكن يجب أن نتذكر أنهم تسببوا في وفاة الكثير من الناس».


وأضاف ترامب أنه أجرى اتصالا مع مادورو قبل أسبوع، موضحا: «كان هذا رمزا مهما للغاية، وقد ناقشت الأمر معه شخصيا، قلت له باختصار: عليك أن تستسلم، عليك أن تتنازل».

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يو إس إس إيو جيما نيويورك

