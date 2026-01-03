فوز الفتح على الشباب بهدفين نظيفين بالدوري السعودي لكرة القدم

أ ش أ

فاز فريق الفتح على ضيفه الشباب بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ففي الشوط الأول، أحرز سفيان بن دبكة الهدف الأول لفريقه الفتح في الدقيقة 11.

وفي الشوط الثاني أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه فيصل إسماعيل الصبياني، لاعب الشباب، في الدقيقة 47 وعلي عبد القادر مكي، لاعب فريق الشباب، في الدقيقة 62 ليكمل فريق الشباب المباراة بـ 9 لاعبين فقط.

وأضاف فهد عقيل الزبيدي الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 95؛ لتنتهي المباراة بفوز الفتح على ضيفه الشباب بهدفين دون رد.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الفتح "له مباراة مؤجلة" إلى 14 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة السعودية.

فيما تجمد رصيد الشباب عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر، وله مباراة مؤجلة.