فرنسا: اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي ضد القانون الدولي

صرحت وزارة الخارجية الفرنسية بأن العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا واعتقال رئيس البلاد يتعارضان مع القانون الدولي.

و وصف وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم السبت، العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا التي أدت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، محذرا من أن تداعياتها قد تكون "وخيمة على الأمن العالمي".

وكتب بارو في منشور على قناته الرسمية على تطبيق تيليجرام:"العملية العسكرية التي أدت إلى اعتقال نيكولاس مادورو تتعارض مع مبدأ عدم استخدام القوة، وهو حجر الزاوية في النظام الدولي القائم على القواعد. لا يمكن فرض أي حل سياسي دائم من الخارج. الشعوب ذات السيادة هي وحدها التي تقرر مصيرها".

ورغم انتقاده للسياسات التي اتبعها النظام الفنزويلي على مدى سنوات، شدد بارو على أن فرنسا "تدافع عن حق الشعب الفنزويلي في تقرير مصيره دون تدخل خارجي"، مؤكدا أن "صوت الشعب الفنزويلي يجب أن يكون له الكلمة العليا".

وأشار الوزير الفرنسي إلى "المسؤولية الخاصة" التي تتحملها الولايات المتحدة بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، وقال:"عندما ينتهك عضو دائم في مجلس الأمن مبدأ عدم استخدام القوة، فإن ذلك لا يضعف النظام الدولي فحسب، بل يفتح الباب أمام فوضى لا يمكن لأحد تجنب عواقبها".

وجدد بارو التزام بلاده الكامل بميثاق الأمم المتحدة، داعيا "جميع الدول، وبخاصة القوى الكبرى، إلى احترام القانون الدولي والامتناع عن أي عمل يهدد سيادة الدول وسلامتها الإقليمية".