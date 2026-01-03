رسالة مؤثرة لجماهير الاتفاق.. كوكا: سأعود أقوى وأبذل 200% من جهدي

وجه اللاعب المصري أحمد حسن “كوكا”، مهاجم فريق الاتفاق السعودي، رسالة مؤثرة إلى جماهير ناديه، عبّر خلالها عن حالة الإحباط التي يمر بها خلال الفترة الحالية.

وقال كوكا عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام: لا أستطيع وصف الإحباط والحزن الذي بداخلي، لم أمر بهذه الحالة خلال مشواري الكروي من قبل، بخلاف تعرضي للإصابة.

وأضاف: من يعرفني جيدًا يعلم مدى التزامي واحترافيتي في عملي، لذلك فهذا الإحساس صعب بالنسبة لي، ولا أتمنى أن يمر به أي لاعب.

وأكد مهاجم الاتفاق أنه يتعهد لجماهير الفريق ببذل أقصى ما لديه خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه سيقدم 200% من مجهوده في التدريبات والمباريات، وسيبذل كل طاقته من أجل العودة بشكل أقوى، وتسجيل الأهداف، ومساعدة الفريق على تحقيق نتائج إيجابية.

كان أحمد حسن كوكا قد انضم إلى صفوف الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد نهاية عقده مع نادي لوهافر الفرنسي.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا 6 مباريات مع الاتفاق خلال الموسم الحالي، شارك خلالها لمدة 354 دقيقة، ونجح في تسجيل هدف واحد.

ويمتلك كوكا مسيرة احترافية طويلة في الملاعب الأوروبية، حيث سبق له اللعب لعدة أندية بارزة، من بينها ريو آفي وسبورتنج براجا في البرتغال، وأولمبياكوس اليوناني، إضافة إلى أندية آلانيا سبور، وبينديك سبور، وقونيا سبور في الدوري التركي.