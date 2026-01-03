قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين تصعّد لهجتها : الضربات الأمريكية على فنزويلا انتهاك صارخ للقانون الدولي
عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت
تريليون جنيه لتطوير الصحة منذ 2014.. و15 مبادرة رئاسية قدمت 244 مليون خدمة للمواطنين
فرنسا تنتقد اعتقال مادورو.. العملية العسكرية تتعارض مع القانون الدولي
52 ألف نشاط طلابي في عام واحد.. حصاد حافل للجامعات المصرية خلال 2025
الخارجية الروسية تنفي وجود نائبة الرئيس الفنزويلي في البلاد
رئيس الشرطة الفيدرالية البرازيلية: فنزويلا أغلقت حدودها مع البرازيل
سعر الذهب الآن في مصر
قرار رئاسي مرتقب بتعيين 28 عضوا في برلمان 2026.. تفاصيل
ترامب: لن نسمح لشخص يسير على خطى سلفه بتولي القيادة في فنزويلا
ترامب يكشف تفاصيل عملية مادورو: إصابات محدودة وخيارات مفتوحة لمستقبل فنزويلا
هنلعب بتواضع.. أول تعليق من الركراكي بشأن مواجهة تنزانيا في أمم إفريقيا
أول تعليق من كوكا بعد خروجه باكيا من مواجهة الاتفاق والأخدود بالدوري السعودي

مجدي سلامة

علق أحمد حسن كوكا، لاعب فريق الاتفاق، على خروجه باكيًا من مباراة فريقه أمام الأخدود، في إطار منافسات الدوري السعودي.

وغادر كوكا من المباراة للإصابة باكيًا، في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه بهدفين دون رد.

وقال كوكا عبر استوري نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستجرام” قائلًا: "مش قادر أوصف الإحباط والحزن اللي جوايا دلوقتي، عمري ما مريت بالحاجات دي في مشواري الكروي، وإصابة كمان فوق اللي فات حاجة صعبة ومحبطة جدًا".

وتابع: "اللي يعرفني كويس عارف قد إيه أنا ملتزم ومحترف في شغلي، وعشان كده الإحساس ده تقيل عليا، ومتمناش لأي لاعب انه يمر بيه، كل اللي أقدر أوعد جماهير الاتفاق بيه إن الـ100% اللي كنت دايما بقدمهم في التمرين والماتشات هيبقوا 200% من اللحظة دي".

واختتم:"هعمل كل اللي أقدر عليه علشان أرجع أقوى، وأسجل أهداف وأساعد الفريق بكل طريقة ممكنة".

كوكا الاتفاق الأخدود الدوري السعودي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

المتهم

بيجمع بطاقات المواطنين .. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسكندرية

حريق شقة سكنية

شاهد.. الحماية المدنية بالغربية تخمد نيران حريق شقة سكنية بطنطا

الواقعه

بيجمع بطاقات.. القبض على عامل في مخبز يتلاعب فى منظومة الدعم

بالصور

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي.. وصفة صحية وشهية

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي

موديل 2008 ‏.. سعر ومواصفات ‏سيارة بـ 100 ألف جنيه

سوزوكى ماروتى

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول والأورام

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

