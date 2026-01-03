أول تعليق من كوكا بعد خروجه باكيا من مواجهة الاتفاق والأخدود بالدوري السعودي

علق أحمد حسن كوكا، لاعب فريق الاتفاق، على خروجه باكيًا من مباراة فريقه أمام الأخدود، في إطار منافسات الدوري السعودي.

وغادر كوكا من المباراة للإصابة باكيًا، في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه بهدفين دون رد.

وقال كوكا عبر استوري نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستجرام” قائلًا: "مش قادر أوصف الإحباط والحزن اللي جوايا دلوقتي، عمري ما مريت بالحاجات دي في مشواري الكروي، وإصابة كمان فوق اللي فات حاجة صعبة ومحبطة جدًا".

وتابع: "اللي يعرفني كويس عارف قد إيه أنا ملتزم ومحترف في شغلي، وعشان كده الإحساس ده تقيل عليا، ومتمناش لأي لاعب انه يمر بيه، كل اللي أقدر أوعد جماهير الاتفاق بيه إن الـ100% اللي كنت دايما بقدمهم في التمرين والماتشات هيبقوا 200% من اللحظة دي".

واختتم:"هعمل كل اللي أقدر عليه علشان أرجع أقوى، وأسجل أهداف وأساعد الفريق بكل طريقة ممكنة".