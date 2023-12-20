تأجيل التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار لزيادة المساعدات إلى غزة

قال دبلوماسيون أمريكيون، اليوم الأربعاء، إن تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على محاولة لتعزيز المساعدات لقطاع غزة، ومطالبة الأمم المتحدة بمراقبة تسليم المساعدات الإنسانية في القطاع الفلسطيني قد تأجل مرة أخرى بناء على طلب الولايات المتحدة.

وبحسب رويترز، قال دبلوماسي بالأمم المتحدة مطلع على المفاوضات- في إشارة إلى احتمال استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) على مشروع القرار-: 'المفاوضات مستمرة وتحتاج إلى مزيد من الوقت، لا يبدو أن التصويت المتعجل سينتهي بشكل جيد، في إشارة إلى احتمال استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) على مشروع القرار.

ولم يتضح على الفور متى يمكن إعادة جدولة تصويت المجلس.

ويهدف النص الذي صاغته دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي إلى تخفيف سيطرة إسرائيل على جميع شحنات المساعدات الإنسانية إلى 2.3 مليون شخص في غزة، وتحمي واشنطن تقليديا حليفتها إسرائيل من أي تحرك في الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للصحفيين، اليوم، إن الولايات المتحدة تواصل العمل بشكل مكثف وبطريقة بناءة مع عدد من الدول لمحاولة حل بعض القضايا العالقة في قرار مجلس الأمن هذا.