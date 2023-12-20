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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

القنصل المصري بجدة: الأهلي واجهة مُشرّفة للرياضة المصرية |صور

القنصل المصري والخطيب
القنصل المصري والخطيب

عبر القنصل العام المصري في جدة، أحمد عبد المجيد، عن سعادته باستقبال وفد النادي الأهلي، على هامش مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

وأكد القنصل العام المصري أن النادي الأهلي واجهة مُشرّفة للرياضة المصرية، بتواجده في أكبر المحافل العالمية، وآخرها المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية إلى جانب أبطال قارات العالم.

وأوضح أن مشاركة الأهلي في البطولة منحت زخمًا خاصًّا، في ظل جماهيريته العريضة بين أبناء الجالية المصرية في السعودية، وعكست ما يتمتع به من شعبية جارفة.

وأضاف أن الجميع عمل بكل اجتهاد على مدار الأيام الماضية في خدمة البعثة، نظرًا لمكانة الأهلي وتمثيله لمصر في البطولة الكبيرة، متمنيًا التوفيق للفريق والفوز بالميدالية البرونزية.

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