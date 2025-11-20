محافظ أسيوط: دراسة إنشاء أول دار أوبرا في صعيد مصر لإحياء التراث الفني |صور

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ودعم الحكومة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، و خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة واللواء محمد عصامي مساعد مدير أمن أسيوط والمقدم محمد همام زناتي نائبًا عن المستشار العسكري للمحافظة وكافة أعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ورؤساء شركات المرافق ومديري إدارات الديوان العام.

الإعداد لدورات متقدمة في التحكيم الدولي

وفي مستهل الجلسة، وجه المحافظ الشكر لجميع الأجهزة التنفيذية على نجاح الدورة التدريبية الكبرى التي نظمت بالتعاون مع المحكمة العربية للتحكيم، مؤكدًا أن توصياتها تصب في مصلحة المحافظة، معلنًا الإعداد لدورات متقدمة في التحكيم الدولي خلال الفترة المقبلة.

إنشاء أول دار للأوبرا المصرية في صعيد مصر

وأعلن محافظ أسيوط عن دراسة إطلاق مشروع إنشاء أول دار للأوبرا المصرية في صعيد مصر، مؤكداً أنها ستكون مركزًا تنويريًا يقدم الفنون الرفيعة ويعيد إحياء التراث الفني المصري، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو وعدد من الجهات المانحة وشدد على اختيار موقع يطابق الاشتراطات الهندسية والمعمارية، موجهاً مديرية الإسكان بإعداد تقرير شامل ورسومات هندسية كاملة لهذا الصرح الثقافي الكبير مؤكدًا أن دار الأوبرا ستعد نقلة حضارية وفنية طال انتظارها لأبناء الصعيد، وستفتح المجال أمام استضافة العروض العالمية وتقديم الدعم للمواهب المحلية.

ورحب المحافظ بالشركات الجادة التي ترغب في تشغيل وإدارة التاكسي النهري والأوتوبيس النهري لخدمة المواطنين ونقل البضائع، مع رفع كفاءة المحركات وإنشاء محطات ركوب حضارية في القرى المطلة على النيل كما أعلن قرب تشغيل مكتب التصديقات والخدمات القنصلية الجديد بديوان عام المحافظة، لتسهيل حصول المواطنين على المستندات الرسمية وفق أحدث النظم الإدارية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وفي ملف التدريب، وجه المحافظ بتوفير مبنى حكومي مناسب لنقل مركز التدريب التكنولوجي، لمواكبة الإقبال المتزايد من الشباب على تعلم الحاسب واللغات، على أن يزود المبنى الجديد بأحدث الأجهزة والكوادر المؤهلة.

وأشاد اللواء هشام أبو النصر بجهود إحياء مركز الحرف اليدوية ومنتجات خان الخليلي بمركز الفتح، معلنًا قيام هيئة تنمية الصعيد بتخصيص موقعين في مدينة نصر والزمالك كمعارض دائمة للمنتجات التراثية بالمحافظة، مع التشديد على مراجعة الجودة والأسعار واختيار البائعين بعناية.

كما ثمن جهود المشاركين في توصيل خط مياه شرب نقي لمنطقة الشعراوي الجبلية بدرنكة لخدمة نحو 2700 أسرة، موجهاً باستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات.

وخلال الجلسة، استعرض المحافظ نسب الإنجاز في ملفات التصالح على مخالفات البناء، والتي بلغت 99.17%، إضافة إلى نسب المتغيرات المكانية التي وصلت حتى الآن إلى 99% كما تابع معدلات تقنين أراضي أملاك الدولة وفق القانون 144 لسنة 2017، مشدداً على الإسراع في الإزالات واسترداد الأراضي، ومؤكداً دعمه الكامل لرفع نسب التنفيذ.

وفي ختام الجلسة، وافق المجلس التنفيذي على عدد من التبرعات المقدمة لصالح المحافظة والمراكز والمدن وصندوق الخدمات والتنمية المحلية، ووجه المحافظ الشكر للمتبرعين على دورهم المجتمعي في دعم احتياجات المواطنين.