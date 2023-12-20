قيمة الاستزراع السمكي.. ورشة عمل بالمعمل المركزي لأبحاث الثروة السمكية

حضر أ.د رفعت الجمل مدير المعمل المركزي لأبحاث الثرة السمكية بالعباسة ومجموعة من الباحثين بالمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية ورشة عمل التخطيط السنوية لمشروع (CeREA)، وهو مشروع ممول من السفارة الملكية النرويجية بالقاهرة والتى أقيمت بالمركز الدولى للأسماك worldfish مع 46 مشاركًا يمثلون المشاركين الرئيسيين في سلسلة قيمة الاستزراع السمكي في مصر، بما في ذلك مستشاري الدراسة الأساسية والشركاء المحترمين، كلية مصايد الأسماك - جامعة السويس، وكذلك شركاء القطاع الخاص العاملين فى الطاقة الجديدة والمتجددة وفريق المشروع، معًا، قمنا بصياغة خطة شاملة لعمل 2024، التي تحدد المعالم التالية للابتكارات الذكية مناخيًا المدعومة في إطار مبادرة CeREA.

و تتضمن الخطوات التالية إجراء مسح واستقصاء لأصحاب المصلحة من مزارعي الأسماك وأصحاب المفرخات والمزارع وبائعات التجزئة مما يمهد الطريق لاستكشاف التحديات وتحديد فرص التعاون بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ 2050.

واختتمت ورشة العمل بزيارتين ميدانيتين إلى بعض التجارب ذات التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة.وفى النهاية التزم القائمين على المشروع بقيادة الطريق في إحداث التغيير الإيجابي للتنمية المستدامه للاستزراعى السمكى .

يأتي ذلك في إطار توجهات معالى وزير الزراعة السيد القصير والدكتور محمد سليمان رئيس مركزالبحوث الزراعية وبالتعاون مع الجهات البحثية والجامعات المصرية ذات الصلة فى تنفيذ مخرجات مؤتمر المناخ Cop 27.