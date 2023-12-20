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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يتعاقد مع هذا اللاعب.. انقلاب في ريال مدريد على مبابي

صدى البلد

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بالنجم الفرنسي كيليان مبابي، وريال مدريد.

وارتبط اسم مبابي كثيرًا، بالانتقال لريال مدريد، وكان قريبًا من ذلك في صيف 2022، قبل أن يتراجع ويجدد عقده مع باريس سان جيرمان.

وعلى الرغم من انتهاء عقده في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، إلا أن مبابي لم يقل نعم لريال مدريد حتى الآن.

وبحسب شبكة "ديفينسا سينترال" الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، سئم من مبابي، ولم يعد متحمسا للصفقة.

وأوضح التقرير، أن بيريز غاضب من عدم إعلان مبابي موقفه حتى الآن، وكذلك عدم ممانعته سماع عرض باريس للتجديد.

وأشار التقرير، إلى أن بيريز يدرس صرف النظر عن ضم مبابي، والتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

وكان ريال مدريد بوسعه أن يضم هالاند، في صيف 2022، لكنه قرر التركيز في صفقة مبابي، الذي صدم الميرنجي وقتها بتجديد عقده مع سان جيرمان، ثم انتقل المهاجم النرويجي لمانشستر سيتي.

ونوه التقرير، إلى أنه على الرغم من نجاح هالاند مع السيتيزنس وصعوبة إخراجه من ملعب الاتحاد، إلا أن ريال مدريد سيحاول عقد الصفقة.

وفي حالة استقرار ريال مدريد على ضم هالاند، سيتم إبلاغ اللاعب بأنه سيكون مهاجم الفريق بدلًا من مبابي، لإقناعه بالتوقيع للميرنجي.

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