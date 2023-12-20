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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رموا الولد حيّ في الترعة .. إحالة أوراق شابين إلى المفتي بالبحيرة

محكمة
محكمة

أحالت محكمة جنايات إيتاي البارود، أوراق  متهمين اثنين إلي فضيلة المفتي، لأخذ الرأى الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما، بقتل طفل وسرقة التوك توك الخاص به وإلقاءه بترعة ناصر، وحددت جلسة 23 يناير المقبل للنطق بالحكم عليهم وعلي شريكهما المتهم الثالث في القضية.


وطالبت رحاب سعيد المحامية عن ورثة الطفل المجني عليه والمدعين بالحق المدني في القضية، بمليون جنيه كتعويض مدني مؤقمن المتهمين المحاليين للمفتي هم محمود فوزي کامل حسن سعد ـ محبوس وكريم أيمن عبد الله حواش - محبوس، والمتهم الثالث هو محمد محمد أحمد حب الله - محبوس.

وكانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمان الأول والثاني بأنهما قتلا عمدًا المجني عليه الطفل / فتحي معاوية فتحي عبد الرحمن عطا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ازهاق روحه وقاموا بالاتفاق معه على توصيلهم إلى احدي المناطق واستغلوا خلو المكان من المارة حتى أمسك الأول - عنقه ضاغطا عليه بإحدى يديه وحملاه سويا والقياه في مياه ترعة ناصر لاتمام جريمتهم وبلوغ مقصدهما ولكي يتأكدا إنه ليس على قيد الحياة قاموا بالقاء الحجارة صوبة حتى تيقنا من غرقه قاصدين.

و قد تمت تلك الجناية للتأهب للقيام بارتكاب جنحة اخرى وهي أنه بذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا الدراجة البخارية "توك توك" المبين قيمة ووصفا بالأوراق والمملوكة للمدعو معاوية فتحي عبد الرحمن عطا وقيادة المجني عليه فتحي معاوية فتحي عبد الرحمن عطا - علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهما حازا وأحرزا أداة ( حجارة) تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد مبرر لحملها من الضرورة المهنية أو الحرفية.

واتهمت المتهم الثالث بأنه أخفى أشياء متحصلة من جريمة سرقة مع علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة على النحو المبين بالتحقيقات.

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