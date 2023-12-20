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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة رياضية.. شمس الكويتية تثير الجدل في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

شمس الكويتيه
شمس الكويتيه

شاركت الفنانة شمس الكويتية متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور  "إنستجرام".

 

وتألقت شمس الكويتية بإطلالة رياضية مرتدية توب وبنطالاً مكشوف الصدر والبطن باللون الأبيض في اسود، ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء التي عكست جمالها.

طرحت الفنانة شمس الكويتية كليب، أغنيتها الجديدة بعنوان يا متعلم ، وذلك عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعىاليوتيوب.

كليب "يا متعلم" غناء شمس الكويتية ، وكلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن والموزع الموسيقي سامر أبو طالب،وإخراج الكليب شريف ترحينى. 


 

وتقول كلمات أغنية "يا متعلم":

يامتعلم يابتاع المدارس
اتسببت في كوارث
علمتني الأدب
افتريت وأنا قلبي ماكانش ناقص

اغنيتها الجديدة أغنية يا متعلم الفنانة شمس الكويتية أحدث إطلالات إطلالة رياضية

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