انفجارات ضخمة في قاعدة حقل كونيكو للمحتل الأمريكي



أفادت وسائل إعلام فلسطين بأنه سمع دوي انفجارات داخل قاعدة حقل كونيكو للمحتل الأمريكي بريف ديرالزور الشمالي.

وفي وقت سابق؛ استهدفت طائرات مسيرة، أربع قواعد عسكرية أمريكية في محافظتي دير_الزور والحسكة شرقي وشمال شرقي #سوريا، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت فصائل عراقية في بيانين منفصلين، إنها استهدفت بالطائرات المسيرة، قاعدتي حقلي "العمر" النفطي و"كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وقاعدة "المالكية" في ريف #الحسكة، وحققت "إصابات مباشرة".

كما تعرضت قاعدة "خراب الجير" في ريف الحسكة لهجوم مماثل، وفق مصادر مقربة من قوات "قسد" الكردية.

وبحسب مراصد محلية، تعرضت القواعد الأمريكية في سوريا إلى 58 هجوماً، خلال الشهرين الماضيين.

وأمس، أعلنت "قسد"، أنها ضبطت في أثناء بحثها عن مصادر استهداف قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، منصة إطلاق صواريخ في ريف الحسكة، وهي المنصة الثالثة التي تضبطها في شمال شرقي سوريا خلال أقل من أسبوع.

بالمقابل، واصل التحالف تعزيز قواعده في شمال شرقي سوريا، حيث أفادت مصادر محلية بهبوط طائرتي شحن في قاعدة "خراب الجير"، تحملان معدات عسكرية ولوجستية وأسلحة متطورة.

