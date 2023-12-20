روسيا تسقط طائرة مسيرة أوكرانية عند اقترابها من بيلجورود

أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية عند اقترابها من بيلجورود.

وحسب “روسيا اليوم”، قال جلادكوف عبر قناته على "تيليجرام": “أسقطت منظومة الدفاع الجوي الروسية في منطقة بيلجورود مسيّرة عند اقترابها من المدينة، وتقوم الأجهزة المختصة بتوضيح المعلومات حول العواقب على الأرض”.

وأضاف "ووفقًا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار".

وصباح اليوم، أعلن الجيش الأوكراني، أن دفاعاته الجوية أسقطت 18 من أصل 19 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا في أجواء البلاد.

وحسب ما ذكره الجيش الأوكراني، نجحت الدفاع الجوية في إسقاط 18 طائرة مسيرة من طراز شاهد الإيرانية في ليلة 19- 20 ديسمبر.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت روسيا طائرتين موجهتين من طراز S-300 ضد خاركيف، ولا يوجد ضحايا وفقًا للمعلومات الأولية.