التجارة الداخلية والتموين: التجار هم المفتاح لكل المحاصيل والمنتجات

قال متى بشاى رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين باتحاد الغرف التجارية، إن يجب أن يكون هناك مرجعية ومعرفة لحجم زراعة البصل والمحاصيل الزراعية بشكل دقيق، حتى لا يحدث إي نقص أو خلل في محاصيل معينة



وأضاف متي بشاي خلال حواره ببرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن بعض التجار استغلوا الأزمة وخزنت البصل من أجل رفع سعره، ولكن لابد أن تكون المعلومات واضحة ومعروفة للكل حول حجم المحاصيل المزروعة ومعرفة الكمية التي يحتاج الفلاح لزراعتها.



وأكمل: لا يوجد شخص يمكن أن يحصل على بصلة واحدة بدون التاجر فهو بمثابة المفتاح لكل المحاصيل والمنتجات وهو عنصر مهم والمصنع والفلاح كذلك.



وشدد على ضرورة تنظيم البيانات، ووضع مرجعية لمعرفة حجم المحاصيل، ولا نرمي الأمور على التجار فقط.