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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعرها 170 ألف جنيه.. مواصفات أرخص سيارات كيا في مصر

صدى البلد

انتشرت السيارة كيا شوما بكثرة في الفترة ما بين 1997 و2001، وتعتبر من أشهر السيارات الكورية المستعملة بالسوق المصري، وتتميز باعتماديتها وتوفر قطع غيارها محلياً.

 

شهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.

كيا شوما موديل 1999

مواصفات السيارة كيا شوما موديل 1999

تعتمد السيارة كيا شوما موديل 1999 على محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات. ينتج قوة تصل الى 100 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن متر، مع ناقل حركة يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات.

 

وبلغت قراءة العداد في السيارة كيا شوما موديل 1999 نحو 200 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

 

قياسات وأبعاد السيارة كيا شوما موديل 1999

  • الطول الكلي: 4.530 متر
  • العرض الكلي: 1.730 متر
  • الارتفاع الكلي: 1.430 متر
  • قاعدة العجلات: 2.570 متر
  • سعة خزان الوقود: 50 لتر
  • الوزن: 1090 كجم
كيا شوما موديل 1999

سعر السيارة كيا شوما موديل 1999 في سوق المستعمل

تبدأ أسعار السيارة كيا شوما موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 170 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 

كيا كيا شوما موديل 1999 شوما كيا شوما روسيا سوق المستعمل

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