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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

سيدة خمسينية تثير الجدل لتحولها إلى مليونيرة بمكون لن تصدقه من مطبخها

صدى البلد

أثارت مارجوت ماكسين وهي سيدة أسترالية الكثير من الجدل  وذلك بعد أن ضربت مثلًا رائعًا لتحقيق النجاح وتخطي العديد من الصعوبات، لتصبح مليونيرة في سن الخمسين،  بعدما قد بدأت علامتها التجارية  للعناية بالبشرة من مطبخها.

وفقا  لصحيفة ديلي ميل البريطانية قالت مارجوت ماكسين، وهي مؤسسة شركة أسبولوت كولاجين، إنها قد بدأت بالتفكير بإنشاء مشروعها الخاص، بعدما غادرت ابنتها دارسي المنزل للالتحاق بالجامعة.

وأوضحت أنه خلال العشرينات والثلاثينات والأربعينات من عمرها،  بدأت بالتفكير بافتتاح مشروعها الخاص والتحقت بدورة للفنون الجميلة في الجامعة.

ومع اهتمامها بأمور التجميل ، بدأت ماكسين بالبحث حول فوائد مرق العظام، قبل أن تقوم بصنع مكونًا خاصًا بها من مرق العظام وفي النهاية، توصلت إلى تركيبة تضم كيسًا يوميًا سهل الاستخدام وذلك بنكهة الليمون و مكون الكولاجين.

ونما مشروع ماكسين بصحبة ابنتها عبر الإنترنت وذلك بشكل تدريجي وذلك منذ إطلاق الشركة، وبدأتا بالاستثمار الخارجي في عام 2020 و تم الاعتراف بالعلامة التجارية وأصبحت شركتها  الرابعة الأسرع نموًا في عام  2023، 

عناية بالبشرة مرق العظام العلامة التجارية

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