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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد نشرها عبر الفيسبوك.. سقوط المتورطين في واقعة سرقة فتاة بالإكراه بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

ألقي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي المتورطين في واقعة سرقة فتاة للسرقة بالإكراه وذلك بعد تداول منشور على موقع "فيس بوك" تضمن الواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور على موقع "فيس بوك" متضمناً تعرض فتاة للسرقة بالإكراه.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم قررت بأنه حال تواجد نجلتها بالمحل الخاص بها لبيع الإكسسوارات غافلها شخصين من بينهما سيدة وإستوليا على هاتفها المحمول ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه سائق مقيم بدائرة القسم ، وإعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع سيدة مقيمة بمحافظة القليوبية ، كما تم ضبط الهاتف المحمول بحوزة عامل مقيم بمحافظة الشرقية قام بشرائه دون علمه بأنه من متحصلات واقعة السرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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