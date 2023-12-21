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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن خدمات مطار القاهرة وخروج مصر للطيران من تصنيف أفضل 100شركة

النائب كريم طلعت
النائب كريم طلعت السادات

تقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة ، بشأن سوء الخدمات المقدمة في مطار القاهرة الدولي وخروج شركة مصر للطيران من تصنيف أفضل ١٠٠ شركة عالميا.

وأضاف السادات فى الطلب المقدم منه، في ظل الطفرة الغير مسبوقة التي حظي بها القطاع السياحي، توجد عدة عوائق يمكنها أن تأثر سلبيا على القطاع الذي يعد واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في خطة التنمية التي ننشدها، وهذا العائق يتمثل في سوء الخدمات المقدمة في مطار القاهرة ولاسيما مشكلة التأخير والمواعيد الغير منضبطة لإقلاع وهبوط الطائرات.

وتابع عضو مجلس النواب، من المعروف لدينا جميعا، أن السياحة مصدر مهم من مصادر الدخل القومي، حيث شهد القطاع السياحي خلال الفترة الأخيرة تطورات غير مسبوقة في كافة المجالات، لكن الشكاوى العديدة التي جاءت من الزائرين حول سوء الخدمات المقدمة في مطار القاهرة يمكنها أن تأثر سلبيا على القطاع.

وأكد أننا أمام حاجة ملحة لمعرفة أسباب سوء الخدمات المقدمة في مطار القاهرة، و العمل على إيجاد حلول سريعة لها، منوها أننا أمام مشكلة كبيرة، لابد من معرفة الأسباب والعمل على حلها، خاصة بعد خروج شركة  مصر للطيران  من قائمة أفضل 100 شركة طيران في أخر استطلاع لشركة "سكاي تراكس" لتصنيف شركات الطيران التجارية.

مصر للطيران مطار القاهرة السياحة

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