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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراضا على السياسات.. أنجولا تعلن نيتها الانسحاب من منظمة أوبك

أوبك
أوبك

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، أن أنجولا أعلنت نيتها الانسحاب من منظمة أوبك للنفط، وذلك في ظل اعتراضها هي ونيجيريا على خفض حصتهما في الاقتطاعات خلال الاجتماع الوزاري في نوفمبر.

وتواجه منظمة أوبك العديد من الانتقادات من أجل التخلص التدريجي لاستخدام الوقود الإحفوري خاصة في ظل المشاكل المناخية والاحتباس الحراري الذي يعاني منه العالم في الوقت الحالي.

كما تتعرض منظمة أوبك لإنتقادات آخري بسبب خفضها المستمر في ضخ النفط إلى الأسواق العالمية، مما تسبب في مشاكل اقتصادية كبيرة للعديد من دول العالم.

وعلى جانب آخر، قال صندوق النقد الدولي في تقريرله، إن إنتاج النفط في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والذي يعتمد على قرارات تحالف "أوبك+"، سينخفض على المدى القريب.

وأضاف أن السياسة المالية لدول مجلس التعاون الخليجي على المدى القريب يجب أن تتجنب الإنفاق المساير للدورة الاقتصادية، وأن تستغل المكاسب غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط لإعادة بناء الاحتياطيات، وفقا لـ "رويترز".

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