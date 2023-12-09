الاتحاد الأوروبي يهاجم مبادرة أوبك للتخلص التدريجي من الوقود الإحفوري

انتقد مسؤول المناخ بالاتحاد الأوروبي بشدة اليوم السبت محاولة منظمة أوبك عرقلة اتفاق COP28 بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، واصفا الخطوة التي اتخذها نادي منتجي النفط بأنها 'غير مفيدة' و'خارجة عن السيطرة'.

يناقش ما يقرب من 200 دولة مجتمعة في دبي لحضور قمة المناخ COP28 التابعة للأمم المتحدة ما إذا كانوا سيتفقون، للمرة الأولى، على إنهاء استخدام العالم للوقود الأحفوري، وهو السبب الرئيسي لتغير المناخ.

وفي تدخل غير معتاد، حث الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص هذا الأسبوع دول مجموعة أوبك+ على رفض أي اتفاق لمؤتمر الأطراف 28 يستهدف الوقود الأحفوري، وذلك في رسالة اطلعت عليها رويترز.

وقال فوبكي هوكسترا مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالمناخ عن أوبك 'بالنسبة للكثيرين، بما في ذلك أنا، فقد اعتبر ذلك أمرا خارجا عن المألوف وغير مفيد ولا ينسجم مع موقف العالم فيما يتعلق بالوضع المأساوي للغاية لمناخنا'. خطاب.

وقال هوكسترا لرويترز في مقابلة 'نحن هنا لا نولي اهتماما لمصالحنا الوطنية أو المالية المحددة بشكل ضيق... نحن هنا للقيام بما هو صحيح لمستقبل العالم'.

يطالب ما لا يقل عن 80 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي المكون من 27 عضوًا والولايات المتحدة والدول الجزرية المعرضة للمناخ، بإبرام اتفاق COP28 للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، حيث يحث العلماء على اتخاذ إجراءات طموحة لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.

وقال هوكسترا: 'يجب أن تكون هذه بداية نهاية الحفريات، وعلينا جميعا أن نعترف بذلك، سواء أنتجنا النفط، أو استهلكناه، أم لا'.

وقال إنها ستكون 'فضيحة' إذا فشل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يمنح العالم فرصة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية - وهو الحد الذي يقول العلماء إنه سيتجنب آثاره الأكثر كارثية.

بدأ هوكسترا، وزير الخارجية الهولندي السابق، حياته المهنية بالعمل لمدة ثلاث سنوات في شركة شل النفطية الكبرى.

قال المراقبون والمفاوضون في COP28 إن الدول بما في ذلك المملكة العربية السعودية وروسيا - الأعضاء في أوبك وأوبك +، على التوالي - كانت من أقوى المعارضين لاتفاق التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في COP28.

ويمثل الفحم والنفط والغاز أكثر من 75% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، والتي تؤدي إلى تفاقم التأثيرات المناخية بما في ذلك الحرارة القاتلة والجفاف وارتفاع مستويات سطح البحر.

لقد كان حرق الوقود الأحفوري بمثابة المحرك للحياة الحديثة، وتطالب البلدان النامية في محادثات المناخ التي تجريها الأمم المتحدة بمزيد من الدعم المالي لمساعدتها على الاستثمار في الطاقة النظيفة.

وحتى مع نمو مصادر الطاقة المتجددة، فإن الوقود الأحفوري ينتج حوالي 80% من الطاقة في العالم.

وقال ألدن ماير، مندوب COP28 في مؤسسة E3G البحثية، إن هذه هي المرة الأولى التي تتدخل فيها أمانة أوبك في محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة برسالة مثل تلك التي أرسلتها هذا الأسبوع. وقال 'إنه يشير إلى نفحة من الذعر'.