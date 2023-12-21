أصابته حالة هياج فقتـ.ل أمه.. القصة الكاملة لجريمة عجوز الإسكندرية

في أحد شوارع الإسكندرية، وقعت جريمة قتل يندى لها الجبين حيث قتـ.ل عاطل والدته بدم بارد وتركها غارقة في دمائها بعد أن ارتكب فعلته الشنيعة التي تنكرها جميع الأديان السماوية.

أحبته أكثر من نفسها، وأيم الله أكثر من نفسها، تفديه بروحها، جاعت ليأكل، وسهرت لينام، وتعبت ليرتاح، وشقيت ليسعد، ولكن القدر لم يرحمها، وفلذة كبدها التي أفنت حياتها عليه أصابته حالة هياج فاستل ساطور من المطبخ واعتدى على والدته، وفي النهاية ماتت وصعدت روحها الطاهرة إلى بارئها.

وبدأت أحداث القضية رقم 5047 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، إلى قيام المتهم بالتعدي على والدته بسلاح أبيض وقتلها بمحل سكنهم في نطاق القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي، أنه علي اثر مشادة كلامية بين المجني عليها، ربة منزل، وبين المتهم “عاطل”، قام بجلب سلاح أبيض ساطور من مطبخ الشقة محل سكنهم، وتعدى عليها بعدد من الضربات بأنحاء متفرقة من جسدها ورأسها، مما أدى إلى سقوطها علي الأرض.

وعلي الفور عقب علم أشقائه بالواقعة، توجهوا إلى الشقة ونقل والدتهم إلى المستشفي لتلقي العلاج، وعقب ذلك توفيت متأثرة بالضربات التي أصابتها، وتم إلقاء القبض على المتهم والسلاح الأبيض المستخدم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل والدته، ومصادرة السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، وألزمته بسداد المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد، والمستشار خالد خلف عبد اللطيف، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري

أ ش أ