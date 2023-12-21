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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح فعاليات المجلس الاستشاري للصناعات بالأكاديمية العربية

افتتاح المجلس الاستشاري
افتتاح المجلس الاستشاري للصناعات بالأكايمية العربية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صباح اليوم فعاليات المجلس الاستشاري للصناعات لكلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في دورته ال 29 والذي يأتى تحت شعار التدريب من أجل مهارات التوظيف ومتطلبات سوق العمل.

جاء ذلك بحضور، الدكتور إسماعيل عبد الغفار – رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،
الدكتور يسري الجمل- وزير التربية والتعليم الأسبق مستشار رئيس الأكاديمية، الدكتور حسام مغازي- وزير الري والموارد المائية الأسبق، الدكتور هشام سعودي- نقيب المهندسين بالإسكندرية، السيد يانج يي- قنصل عام الصين بالإسكندرية، الدكتور ياسر السنباطى نائب رئيس الأكاديمية والدكتور اكرم سليمان عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية.

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وافتتح كل من محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري معرض مشاريع تخرج طلبة كلية الهندسة والتكنولوجيا المرتبطة بتطوير أهم الأماكن الأثرية والسياحية والتراثية بالإسكندرية، واستمع إلى عرض تفصيلي عن أهم المشاريع.

وخلال كلمته ضمن فاعليات المجلس الاستشاري للصناعات أشاد الشريف بمستوى المشاريع المقدمة من خريجي الأكاديمية وأكد على أهمية مُراعاة التكيف  البيئي مع التغيرات المناخية وخاصة بالإسكندرية.

وفي الإطار ذاته شهد محافظ الإسكندرية توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وشركة (CSEC) الصينية للهندسة الإنشائية وذلك ضمن إطار التطوير في مجال التدريب والتعليم والاستشارات الهندسية، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية في تفعيل التعاون بين المؤسسات التعليمية المصرية والدولية والمؤسسات الصناعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 

الاسكندرية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور إسماعيل عبد الغفار الدكتور هشام سعودى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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