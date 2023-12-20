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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تموين الإسكندرية يُوجّه بتشديد الحملات على المخابز ومتابعة الأسواق

مخبز
مخبز

وجّه المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز السياحية ومتابعة الأسواق وتداول السلع الاستراتيجية.


وذكرت إدارة برج العرب التموينية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الإدارة، برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، شنّت حملة تموينية بنطاق الإدارة أسفرت عن ضبط مخبز سياحي ببرج العرب لحيازته دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5 % والمخصص للمخابز البلدية المدعمة والمحظور حيازته وتداوله خارج منظومة التموين.


وأشار البيان إلى أنه تم التحفظ على عدد 16 شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5 ٪ بإجمالي كمية قدرها 750 كيلو جراما.


كما شنت إدارة تموين شرق، برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة، حملة تموينية على الأسواق، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين.


وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر شملت، بيع السكر بسعر مرتفع عن السعر الرسمي وتمت مصادرة 41 كيس سكر يزن الكيس واحد كيلو جرام، وبيع وعرض سجائر محلية بدون فواتير ومصادره 607 علب سجائر، و825 فلتر سجائر، مجهولة المصدر، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفة للعرض على النيابة العامة.

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