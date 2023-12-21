أبرزها الطاقة والفضاء.. روسيا تعرض التعاون مع تونس في سبعة قطاعات

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، استعداد موسكو للتعاون مع تونس في عدد من القطاعات أبرزها الفضاء والطاقة.

وأبدى وزير الخارجية الروسي، خلال لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس على استعداد بلاده التام لمزيد تعزيز علاقاتها الوثيقة مع تونس في عدّة مجالات على غرار الحبوب والطاقة والصحة والتعليم العالي والتبادل الثقافي والتكنولوجيات الحديثة والفضاء لا سيّما في أفق انعقاد اللجنة المشتركة مطلع السنة المقبلة، فضلا عن مواصلة تطوير التبادل التجاري.

وبحسب البيان الصادر من رئاسة الجمهورية التونسية، فقد استعرض الرئيس سعيد خلال لقائه لافروف، جوانب من العلاقات التاريخية التي تجمع تونس بروسيا، وأكّد على حرص تونس على مزيد تدعيم روابط الصداقة المتينة والتعاون المثمر القائمة بين البلدين لا سيّما في قطاعات الفلاحة والحبوب والطاقة والسياحة والتعاون الثقافي والعلمي والتبادل الطلابي.