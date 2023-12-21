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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من الجيش الأمريكي بشأن محاربة روسيا

قوات الناتو
قوات الناتو

قال الجنرال في الجيش الأمريكي، يوجين فيندمان، إنه سيتعين على حلف شمال الأطلسي “الناتو”، محاربة روسيا بعد الهزيمة النهائية لأوكرانيا.

وحسب شبكة “إم إس إن بي سي” الأمريكية، قال فيندمان، إنه “على الرغم من أن حلف شمال الأطلسي قد توسع وأصبحنا الآن أقوى من أي وقت مضى ، إلا أن مصداقيتنا على المحك. يجب أن نرى ذلك من خلال. إذا لم نفعل ذلك وهزمت أوكرانيا... عندها ستكون روسيا على أعتاب الناتو. ثم سنجد أنفسنا في وضع سيتعين علينا فيه القتال بدلا من الأوكرانيين”.

وفي وقت سابق، قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ستيفن برين، إن استسلام أوكرانيا سيكون أول هزيمة كبيرة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” منذ تأسيس الحلف.

وحسب موقع “Weapons and Strategy” الأمريكي، قال برين: “إذا استسلمت أوكرانيا ، وهو ما تريده روسيا الآن، فإن الناتو سيعاني من هزيمة كبيرة، وهي الأولى منذ إنشاء الحلف في أبريل 1949”.

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ولفت إلى أن “الناتو، مثل أوكرانيا نفسها، يمر الآن بأوقات عصيبة: لا يمكن للدول المشاركة تجنيد العدد اللازم من الأشخاص لقواتها المسلحة، وأظهرت معداتها العسكرية نتائج سيئة خلال الصراع مع روسيا”.

الناتو روسيا الجيش الأمريكي أوكرانيا

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