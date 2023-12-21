بوتين يبعث برسالة عاجلة إلى أمريكا وأوروبا بشأن العلاقات مع روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تنغلق على نفسها عن الولايات المتحدة وأوروبا، وقد حان الوقت لهما "للتوقف عن العبث" في انتظار انهيار روسيا.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: "أود أن أشير إلى أننا لا ننعزل عن القارة الأمريكية، وعن أمريكا الشمالية، وعن الولايات المتحدة وكندا، ولا ننعزل عن الدول الأوروبية، ينبغي عليهما أن يتوقفا عن العبث والتوقف عن انتظار انهيارنا".

ووفقا لبوتين، فقد أصبح من الواضح للجميع أنه إذا أرادت الدول الغربية الاستفادة من التعاون مع روسيا، فيمكنها القيام بذلك، لافتا إلى روسيا لا تدفعهم بعيدا، ولكن هذا شأنهم وقرارهم".

وأشار إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة وأوروبا أن تفكرا بنفسيهما في الدوافع التي تحركهما، إما من خلال بعض الاعتبارات العابرة لتدمير روسيا، أو من خلال مصالح بلادهم وشعبهم.