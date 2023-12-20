بوتين يتوعد برد “صارم” على المخابرات الغربية

توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، الأربعاء المخابرات الغربية برد “صارم”، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

واعتبر بوتين، أن رده الصارم القادم على الأجهزة الخاصة الأجنبية يأتي بسبب زعزعة استقرار روسيا من خلال دعم أوكرانيا.

وقال بوتين، في كلمة عبر الفيديو “سلك نظام كييف بدعم مباشر من الأجهزة الخاصة الأجنبية طريق الوسائل الإرهابية، عمليا إرهاب الدولة” .

وأضاف: “يجب وضع حد بصورة صارمة لمحاولات الأجهزة الخاصة الأجنبية لزعزعة الوضع السياسي والاجتماعي في روسيا”.

وقال بوتين مخاطبا أفراد وكالات الأمن الروسية: "في الوقت نفسه أطلب منكم تقديم كل المساعدة والدعم اللازم لسكان المناطق الحدودية".

وشدد الرئيس الروسي، على ضرورة العمل على مكافحة التهديدات في فضاء المعلومات بشكل أكثر فعالية وحماية أسرار الدولة والمصالح الاقتصادية للبلاد، وضمان التشغيل الموثوق للشركات والمؤسسات الوطنية بما في ذلك تلك التي تعمل على معالجة أهم المسائل الدفاعية والتكنولوجية.

وتابع الرئيس الروسي قائلا: "مهام الأجهزة الأمنية ليست ببسيطة، لكنكم تمتلكون كل الإمكانات اللازمة لحماية الدولة والمجتمع ومواطنينا، وأنا على يقين بأنكم ستستمرون في العمل بكفاءة عالية لخدمة روسيا وشعبنا العظيم بكفاءة وشرف".