القوة النووية جاهزة.. بوتين يوجه تحذيرا خطيرا لـ الغرب

ذكرت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية، اليوم الأربعاء، أن تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول تحديث القوات النووية الاستراتيجية لروسيا كانت بمثابة رسالة موجهة إلى الغرب.

وأضافت الصحيفة: "أصدر فلاديمير بوتين تحذيرًا خطيرًا جديدًا للغرب، قائلاً إن الأسلحة الموجودة تحت تصرف القوات النووية الروسية تم تحديثها بنسبة 95 بالمائة".

ولفتت إلي أن القوات الاستراتيجية الروسية أصبحت الآن مسلحة بصواريخ “أفانجارد” التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وأن أسطورة قوة الأسلحة الغربية، وفقًا للزعيم الروسي، تم تدميرها في أوكرانيا.