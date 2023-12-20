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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوة النووية جاهزة.. بوتين يوجه تحذيرا خطيرا لـ الغرب

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

ذكرت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية، اليوم الأربعاء، أن تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول تحديث القوات النووية الاستراتيجية لروسيا كانت بمثابة رسالة موجهة إلى الغرب.

وأضافت الصحيفة: "أصدر فلاديمير بوتين تحذيرًا خطيرًا جديدًا للغرب، قائلاً إن الأسلحة الموجودة تحت تصرف القوات النووية الروسية تم تحديثها بنسبة 95 بالمائة".

ولفتت إلي أن القوات الاستراتيجية الروسية أصبحت الآن مسلحة بصواريخ “أفانجارد” التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وأن أسطورة قوة الأسلحة الغربية، وفقًا للزعيم الروسي، تم تدميرها في أوكرانيا.

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