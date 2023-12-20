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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يطالب أجهزة أمن الدولة بقطع دابر أي محاولات خارجية لزعزعة روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجهزة أمن الدولة لقطع دابر أي محاولات من قبل الاستخبارات الأجنبية "لزعزعة الوضع السياسي والاجتماعي" في روسيا.

وحسب “روسيا اليوم”، قال بوتين في رسالة تهنئة بمناسبة يوم العاملين في أجهزة الأمن اليوم الأربعاء: "اليوم، عندما نواجه تحديات خطيرة، يعمل كوادر أجهزة الأمن بشكل مهني وسريع".

وشكر العاملين في جهاز الأمن الفيدرالي وهيئة الاستخبارات الخارجية وهيئة الحراسة الفيدرالية والإدارة العامة للبرامج الخاصة، مستطردًا أنه "خلال العام الأخير تم بذل الكثير من الجهود لضمان محاربة التجسس أثناء العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) ولحماية حياة وأمن مواطنينا في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوريجيا".

ولفت إلى أن النظام الأوكراني بدعم مباشر من أجهزة الاستخبارات الغربية بدأ يستخدم الأساليب الإرهابية بشكل سافر، وممارسة إرهاب الدولة من الناحية الحقيقية، وهذا يشمل أعمالا تخريبية ضد المواقع المدنية للبنية التحتية للطاقة والنقل وضد السكان المدنيين وممثلي أجهزة السلطة والشخصيات الاجتماعية.

وأشار إلى أهمية حماية حدود الدولة وتكثيف النشاط الرامي لمحاربة التطرف والفساد والتهديدات في المجال الإعلامي وحماية أسرار الدولة والمصالح الاقتصادية للبلاد وضمان عمل الشركات والمؤسسات الوطنية، بما فيها تلك التي تعمل على حل المهام الدفاعية والتقنية.

وأضاف أنه "يجب كذلك قطع دابر أي محاولات للاستخبارات الأجنبية لزعزعة الأوضاع الاجتماعية والسياسية في روسيا، وتقويض السلام المدني والوفاق بين القوميات والتدخل في شؤوننا الداخلية وانتهاك الحق السيادي والثابت للشعب الروسي في تقرير مصيره بنفسه".

بوتين استخبارات الغرب الاستخبارات الأجنبية روسيا الرئيس الروسى

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